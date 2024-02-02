Volkswagen продал еще две "дочки" в России
Telegram-канал No Limits сообщает о том, что Volkswagen продал еще две "дочки" в России.
Российская фирма из Новосибирска приобрела ООО "Фольксваген Групп Финанц". Ранее это юрлицо, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежало Volkswagen Financial Services AG, зарегистрированному в Брауншвейге (Нижняя Саксония).
Также к другой российской компании перешла факторинговая "дочка" Volkswagen - ООО "ФВФУ РУС". Обе сделки о переходе права собственности зарегистрированы 25 января 2024 года.
В июне 2023 года экс-представительство Volkswagen в России было переименовано в AGR.
В сделку вошли производственные мощности Volkswagen в Калуге, инфраструктура импортера (дистрибуция и послепродажный бизнес), а также складская деятельность и финансовые услуги.
По данным СМИ, российские активы немецкой компании обошлись новому собственнику в 125 млн евро.
Что будет производить на заводе - пока не очень понятно. Лишь сообщалось, что предприятие перезапустят в середине 2024 года.