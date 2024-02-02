Telegram-канал No Limits сообщает о том, что Volkswagen продал еще две "дочки" в России.

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Российская фирма из Новосибирска приобрела ООО "Фольксваген Групп Финанц". Ранее это юрлицо, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежало Volkswagen Financial Services AG, зарегистрированному в Брауншвейге (Нижняя Саксония).

Также к другой российской компании перешла факторинговая "дочка" Volkswagen - ООО "ФВФУ РУС". Обе сделки о переходе права собственности зарегистрированы 25 января 2024 года.

В июне 2023 года экс-представительство Volkswagen в России было переименовано в AGR.

В сделку вошли производственные мощности Volkswagen в Калуге, инфраструктура импортера (дистрибуция и послепродажный бизнес), а также складская деятельность и финансовые услуги.

По данным СМИ, российские активы немецкой компании обошлись новому собственнику в 125 млн евро.