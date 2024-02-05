Рассказываем, как часто следует менять свечи зажигания в автомобиле

Как часто менять свечи зажигания в автомобиле
Когда речь идет о замене свечей зажигания в автомобиле, важно придерживаться регламентированных интервалов технического обслуживания, которые обычно определены в руководстве по эксплуатации.
Эти интервалы, как правило, составляют от 30 до 50 тысяч километров для свечей из меди или никеля, а для более современных и прочных свечей, таких как свечи с платиновым или иридиевым покрытием, период может быть увеличен до 80–100 тысяч километров.
Не стоит откладывать замену свечей до полного отказа, поскольку это может привести к негативным последствиям работы двигателя, особенно если речь идет о современных двигателях и каталитических нейтрализаторах. Важно следить за состоянием свечей, чтобы избежать подобных проблем.
Помимо регламентированных замен, рекомендуется проводить визуальный осмотр и проверку свечей при каждом плановом техническом обслуживании, даже если замена в этот момент не предусмотрена. Признаки неисправности свечей могут включать в себя падение мощности двигателя, повышенный расход топлива, затруднения при запуске и пропуски зажигания.
Важным фактором, влияющим на ресурс свечей зажигания, является качество используемого топлива. Некачественное топливо с высоким содержанием вредных присадок, особенно металлов, может привести к образованию трудноудаляемых отложений на электродах свечей. Эти отложения, обладая электрической проводимостью, могут привести к образованию нагара, который, в свою очередь, может замкнуть электроды свечи, вызвав ее отказ.
Таким образом, следует уделять должное внимание замене свечей зажигания в соответствии с регламентами производителя, проводить регулярные проверки и поддерживать высокое качество топлива для обеспечения эффективной и бесперебойной работы двигателя автомобиля.