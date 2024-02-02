Разработчик электрического УАЗ Hunter нашел нового партнера

Чешская компания MW Motors, которая в 2020 году представила конвертированный в праворульный электромобиль УАЗ Hunter, выпустила внедорожник Spartan 2. Как сообщает Autocar India, автомобиль создали на базе рамного индийского внедорожника Force Grukha.

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При разработке Spartan 2 производитель учел опыт работы с УАЗом. В электромобиле установлена более мощная силовая установка — 176. л.с. при 1075 Нм крутящего момента. Привод полный с жестким подключением передней оси. В качестве элемента питания используется литий-ионная батарея емкостью 57,4 кВт*ч — на полном заряде машина может проехать до 240 км. Аккумулятор можно заряжать от станции мощностью 90 кВт.

Снаряженная масса Spartan 2 составляет 2350 кг, а грузоподъемность превышает 1050 кг. Кроме того, машина может буксировать прицеп массой до 3000 кг. Где будут продавать автомобиль и по какой цене MW Motors пока не раскрыли.