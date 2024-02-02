Милонов призвал проверять педагогов на "извращения" перед приемом на работу в школу

Педагогов необходимо проверять на адекватность перед работой в школе, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий подчеркнул, что соискатели подобных вакансий должны проходить профессиональные собеседования с психологами, которые будут отсеивать потенциальных извращенцев. Таким образом депутат прокомментировал задержание в Ленобласти 25-летней учительницы за приставания к 11-летнему четверокласснику.

Это вопрос об отсутствии проверок педагогов на их морально-психологическую готовность работать в школе. Он должен проходить особое тестирование. У нас 99% педагогов — отличные люди. Но 1% постоянно пытается набросить тень на остальных. Нужна психологическая подготовка, тестирование. К сожалению, этот случай не единичный. Раньше были партийные комиссии, беседы. А сейчас диплом получил и все, а вдруг он извращенец? Нужны профессиональные собеседования, — добавил Милонов.

Ранее в Токсово Ленинградской области 25-летнюю учительницу заподозрили в домогательствах к четверокласснику. По данным СМИ, педагог приставала к ученику и вела откровенную переписку. Преподавателя задержали и возбудили против нее уголовное дело.

Переписку интимного характера обнаружили родители мальчика. Они обратились в правоохранительные органы, а те провели проверку. По версии следователей, педагог домогалась ребенка на дополнительных занятиях после уроков.