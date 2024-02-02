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Changan рассекретила кроссовер Uni-Z

Он построен на базе Oshan Z6, но имеет оригинальный дизайн интерьера. На передней панели новинки расположились парящий центральный дисплей, компактная «приборка» и необычный светящийся элемент, который, по слухам, станет частью фоновой подсветки салона. В Китае продажи Uni-Z стартуют в первом квартале этого года. Ориентировочная цена — 150 тысяч юаней.

Changan рассекретила кроссовер Uni-Z
© Мотор.ру

Компания Changan опубликовала фотографии нового кроссовера Uni-Z, который выйдет на китайский рынок в первом квартале этого года и будет стоить около 150 тысяч юаней (1,9 млн р.). Правда, новой машину можно назвать лишь формально. На самом деле это Oshan Z6 образца 2022 года, но с немного другой внешностью и минималистичным внутренним убранством. На родине Uni-Z сертифицирован с двумя силовыми установками: «турбочетверкой» 1.5 мощностью 188 лошадиных сил и гибридной системой на базе «атмосферника» такого же объема. Но подробностей Changan пока не приводит.

Changan
Changan

Между тем на снимках видно, что архитектурой салона Uni-Z сильно отличается от, скажем, Uni-K. В глаза бросаются парящий центральный дисплей, небольшая прямоугольная «приборка», а также консольный подлокотник с нефиксируемым селектором трансмиссии и площадкой для беспроводной зарядки. Светящийся «корабль пришельцев» со столбцами бинарного кода, расположенный под лобовым стеклом, легко принять за очередную попытку физического воплощения голосового помощника — сегодня подобного рода эксперименты встречаются всё чаще. Однако местные журналисты утверждают, что это всего лишь элемент фоновой подсветки.

Changan
Changan
Changan
Changan
Changan

Как уже сообщалось ранее, совсем скоро линейка Uni будет выделена в отдельный суббренд. В модельный ряд войдет лифтбек Uni-V, кроссоверы Uni-T и Uni-K (а теперь и Uni-Z), седан Lamore и вседорожник CS55 Plus. Гамма самого Changan при этом заметно сократится. Крупные дилерские центры разделят на две зоны, в одной из которых будут продавать автомобили материнской компании, в другой — новоиспеченной Uni.

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