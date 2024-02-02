Changan рассекретила кроссовер Uni-Z

Он построен на базе Oshan Z6, но имеет оригинальный дизайн интерьера. На передней панели новинки расположились парящий центральный дисплей, компактная «приборка» и необычный светящийся элемент, который, по слухам, станет частью фоновой подсветки салона. В Китае продажи Uni-Z стартуют в первом квартале этого года. Ориентировочная цена — 150 тысяч юаней.

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Компания Changan опубликовала фотографии нового кроссовера Uni-Z, который выйдет на китайский рынок в первом квартале этого года и будет стоить около 150 тысяч юаней (1,9 млн р.). Правда, новой машину можно назвать лишь формально. На самом деле это Oshan Z6 образца 2022 года, но с немного другой внешностью и минималистичным внутренним убранством. На родине Uni-Z сертифицирован с двумя силовыми установками: «турбочетверкой» 1.5 мощностью 188 лошадиных сил и гибридной системой на базе «атмосферника» такого же объема. Но подробностей Changan пока не приводит.

Changan

Changan

Между тем на снимках видно, что архитектурой салона Uni-Z сильно отличается от, скажем, Uni-K. В глаза бросаются парящий центральный дисплей, небольшая прямоугольная «приборка», а также консольный подлокотник с нефиксируемым селектором трансмиссии и площадкой для беспроводной зарядки. Светящийся «корабль пришельцев» со столбцами бинарного кода, расположенный под лобовым стеклом, легко принять за очередную попытку физического воплощения голосового помощника — сегодня подобного рода эксперименты встречаются всё чаще. Однако местные журналисты утверждают, что это всего лишь элемент фоновой подсветки.

Changan

Changan

Changan

Changan

Changan