Анонсировано строительство крупных развязок на ЦКАД в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал строительство в 2025-2026 годах двух крупных развязок на ЦКАД, с Фряновским и Дмитровским шоссе. Об этом пишет РИАМО.

Глава региона отметил, что сейчас расстояние между развязками на севере и северо-востоке Центральной кольцевой автомобильной дороги может составлять до 50 км и планируется решить эту проблему, построив шесть съездов. В приоритете развязки с Дмитровским, Щелковским и Фряновским шоссе.

«Запланировали строительство развязки на ЦКАД с Фряновским шоссе, что позволит большому количеству автомобилей, транзитному грузу выйти из населенных пунктов и разгрузить их. И вторая важная развязка – на Дмитровском шоссе. Здесь тоже решение принято», - пояснил Андрей Воробьев, назвав сроком начала возведения объектов 2025-2026 годы.

При этом до 2028 года в стране России планируется построить 6,1 тыс. км автотрасс. По данным источников газеты «Коммерсант», также планируется увеличить финансирование содержания и строительства дорог с 13,2 до 15 трлн рублей на ближайшие пять лет.