Корейская компания подала в суд на автозавод «Москвич»

Южнокорейский производитель пресс-форм Silla Engineering подал в суд на автозавод «Москвич». Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», компания хочет взыскать с российского производителя около 1,9 млрд корейских вон (около 128 млн рублей).

Причиной иска стали неоплаченные контракты от 2020 года. Задолженность образовалась еще в то время, когда завод назывался «Renault Россия» и принадлежал французскому автоконцерну. Как отмечает канал, иск подан правомерно, поскольку действующее АО «Московский автомобильный завод «Москвич» является переименованным юридическим лицом «Рено Россия» — у компании даже не изменился ИНН.

Отметим, что сам завод уже не использует изготовленные Silla пресс-формы, поскольку они создавались для автомобилей Renault — их судьба неизвестна. Первое судебное заседание по иску назначено на 14 февраля.