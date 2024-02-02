Корейская компания подала в суд на автозавод «Москвич»
Южнокорейский производитель пресс-форм Silla Engineering подал в суд на автозавод «Москвич». Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», компания хочет взыскать с российского производителя около 1,9 млрд корейских вон (около 128 млн рублей).
Причиной иска стали неоплаченные контракты от 2020 года. Задолженность образовалась еще в то время, когда завод назывался «Renault Россия» и принадлежал французскому автоконцерну. Как отмечает канал, иск подан правомерно, поскольку действующее АО «Московский автомобильный завод «Москвич» является переименованным юридическим лицом «Рено Россия» — у компании даже не изменился ИНН.
Отметим, что сам завод уже не использует изготовленные Silla пресс-формы, поскольку они создавались для автомобилей Renault — их судьба неизвестна. Первое судебное заседание по иску назначено на 14 февраля.
Напомним, что в 2022 году компания Renault передала свои российские активы государству и правительству Москвы. 3 июня того же года ЗАО «Рено Россия» переименовали в АО «МАЗ «Москвич». На производстве была запущена сборка автомобилей марки «Москвич».