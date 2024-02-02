Параллельный импорт через Киргизию хотят запретить

Автомобили, которые ввозят по параллельному импорту через Киргизию в Россию, могут попасть под запрет властей РФ. Об этом сообщает Naavtotrasse.ru.

Уточняется, что в настоящее время Киргизия — один из главных источников параллельного импорта. Она включена в ЕАЭС и имеет свободный торговый режим с российской стороной. В публикации говорится о корректировке в России с 1 февраля срока действия постановления правительства, которое вводило некоторые послабления для параллельного импорта.

Автомобили ранее освобождали от обязательной установки модулей ЭРА-ГЛОНАСC, а также ввозили без согласия правообладателей. Отмечается, что для юридических лиц ранее ввели процедуру ЗОЕТС, которая позволяла ввозить машины по единичным разрешениям. Подчеркивается, что параллельный импорт, вероятно, усложнится и подорожает.

По словам руководителя группы юридическая помощь онлайн Александра Бударагина, россиянам следует сохранять спокойствие, так как многие дилеры заблаговременно начали перестраивать свою работу и искать альтернативные варианты для ввоза автомобилей.