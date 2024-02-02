УАЗ рассказал, как будет переводить внедорожники на "Евро-5"

С 1 февраля 2024 года в соответствии с изменённым постановлением правительства РФ №855 запрещается выпуск автомобилей с двигателями экологического стандарта ниже "Евро-3".

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Накануне на УАЗе заявили, что модификации нулевого экологического класса в модельной линейке отсутствуют. Теперь "Российская газета" выяснила, как и когда появятся внедорожники, соответствующие нормам.

"С февраля 2024-го модификации с ДВС, отвечающим нормам "Евро-0", на Ульяновском автозаводе не производятся. Повышение экологического класса автомобилей всего модельного ряда до "Евро-5" будет осуществляться поэтапно в течение второго и третьего кварталов текущего года", - рассказали редакции "Российской газеты" в пресс-службе УАЗа.