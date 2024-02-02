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Toyota собирается разрабатывать новые ДВС на фоне слабых продаж электромобилей

По мнению главы японской корпорации, которая является самым востребованным автопроизводителем, людей нельзя заставлять покупать электрокары.

Toyota собирается разрабатывать новые ДВС на фоне слабых продаж электромобилей
© Колеса.ру

Недавно в корпорации Toyota подсчитали, сколько автомобилей, выпускаемых под её брендами, было продано на глобальном рынке в 2023 году. Совокупный результат за прошлый год составил 11,23 млн экземпляров, что на 7,2% больше, чем в 2022-м (из них на Toyota и Lexus в общей сложности пришлось 10,31 млн единиц, на 7,7% больше). В результате производитель оставил за собой место мирового лидера по количеству проданных новых машин.

Колеса.ру

При этом электромобили не торопятся догонять транспорт с двигателями внутреннего сгорания. Согласно отчёту Toyota, продажи полностью «зелёных» машин (BEV) в 2023 году составили всего 104 018 шт. (в 2022-м показатель составлял менее 25 тыс. единиц). То есть на их долю в прошлом году пришлось менее одного процента (0,93%) от общего объёма реализованных по всему миру машин корпорации. Кстати, на домашнем рынке Тойота за прошлый год продала менее 3 тыс. «электричек».

Неудивительно, что на этом фоне производитель не готов отказаться от разработки, выпуска и продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В Toyota считают, что потребность в таких машинах у многих клиентов по-прежнему есть, и заставить их покупать электромобили (то есть «пересадить насильно», просто не оставив покупателям выбора) нельзя. Об этом в ходе выступления перед корпоративными менеджерами и руководителями высшего звена заявил председатель правления Акио Тойода.

Колеса.ру

Глава корпорации подтвердил, что у Toyota есть планы касательно разработке двигателей внутреннего сгорания нового поколения; ранее он уже делал подобное заявление в рамках недавно прошедшего Токийского автосалона. Никаких подробностей о проекте по созданию новых ДВС для автомобилей японской корпорации пока нет.

По мнению Акио Тойода, доля электромобилей (BEV) никогда не превысит порога в 30% рынка, вне зависимости от технологических достижений. Он считает, что оставшиеся 70% разделят между собой бензиновые автомобили, гибриды (MHEV, HEV и PHEV) и машины, работающие на водородных топливных элементах (FCEV). Дизельные двигатели глава японской корпорации не упоминал.

Стоит отметить, что ранее Toyota и Lexus планировали отказаться от продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Не исключено, что этот план будет подвергнут корректировке. При этом есть ряд брендов, намеревающихся избавиться от моделей с ДВС ещё раньше – к концу текущего десятилетия. В этот список входят, к примеру, Buick, Cadillac, Chrysler, Maserati, Mini, Opel, Volvo и другие.

В Mercedes-Benz ранее отметили, что планируют полностью перейти на электромобили в Старом Свете к 2030 году, но только в тех странах, где это позволят рыночные и инфраструктурные условия. У Audi завершение выпуска машин с ДВС намечено на 2032 год, в BMW с подобным сроком пока окончательно не определились. В Volkswagen собирались перейти на производство только электромобилей в Европе с 2033 года. Напомним, в прошлом году немецкому концерну VW пришлось временно останавливать несколько своих заводов из-за слабого спроса на «зелёные» модели.

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