Toyota собирается разрабатывать новые ДВС на фоне слабых продаж электромобилей

По мнению главы японской корпорации, которая является самым востребованным автопроизводителем, людей нельзя заставлять покупать электрокары.

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Недавно в корпорации Toyota подсчитали, сколько автомобилей, выпускаемых под её брендами, было продано на глобальном рынке в 2023 году. Совокупный результат за прошлый год составил 11,23 млн экземпляров, что на 7,2% больше, чем в 2022-м (из них на Toyota и Lexus в общей сложности пришлось 10,31 млн единиц, на 7,7% больше). В результате производитель оставил за собой место мирового лидера по количеству проданных новых машин.

Колеса.ру

При этом электромобили не торопятся догонять транспорт с двигателями внутреннего сгорания. Согласно отчёту Toyota, продажи полностью «зелёных» машин (BEV) в 2023 году составили всего 104 018 шт. (в 2022-м показатель составлял менее 25 тыс. единиц). То есть на их долю в прошлом году пришлось менее одного процента (0,93%) от общего объёма реализованных по всему миру машин корпорации. Кстати, на домашнем рынке Тойота за прошлый год продала менее 3 тыс. «электричек».

Неудивительно, что на этом фоне производитель не готов отказаться от разработки, выпуска и продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В Toyota считают, что потребность в таких машинах у многих клиентов по-прежнему есть, и заставить их покупать электромобили (то есть «пересадить насильно», просто не оставив покупателям выбора) нельзя. Об этом в ходе выступления перед корпоративными менеджерами и руководителями высшего звена заявил председатель правления Акио Тойода.

Колеса.ру

Глава корпорации подтвердил, что у Toyota есть планы касательно разработке двигателей внутреннего сгорания нового поколения; ранее он уже делал подобное заявление в рамках недавно прошедшего Токийского автосалона. Никаких подробностей о проекте по созданию новых ДВС для автомобилей японской корпорации пока нет.

По мнению Акио Тойода, доля электромобилей (BEV) никогда не превысит порога в 30% рынка, вне зависимости от технологических достижений. Он считает, что оставшиеся 70% разделят между собой бензиновые автомобили, гибриды (MHEV, HEV и PHEV) и машины, работающие на водородных топливных элементах (FCEV). Дизельные двигатели глава японской корпорации не упоминал.

Стоит отметить, что ранее Toyota и Lexus планировали отказаться от продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Не исключено, что этот план будет подвергнут корректировке. При этом есть ряд брендов, намеревающихся избавиться от моделей с ДВС ещё раньше – к концу текущего десятилетия. В этот список входят, к примеру, Buick, Cadillac, Chrysler, Maserati, Mini, Opel, Volvo и другие.