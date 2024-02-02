У бизнес-седана Dongfeng появились бюджетные версии в России

Модель обзавелась двумя новыми комплектациями, в том числе версией Сomfort начального уровня, в результате чего ее минимальная рекомендованная цена снизилась до 2 199 000 рублей. Автомобиль в «средней» версии Premuim можно купить за 2 399 000 рублей, а в топовой комплектации Luxury, которая продается с лета прошлого года, — за 2 990 000 рублей.

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Вне зависимости от уровня оснащения Shine Max комплектуется 190-сильным турбомотором объемом 1,5 литра в связке с семиступенчатым «роботом». Уже в базовой комплектации Сomfort у седана есть четыре подушки безопасности, круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении и датчик давления в шинах. Помимо этого, в список оборудования включены подогрев передних кресел, панорамная крыша с люком, аудиосистема с четырьмя динамиками и беспроводная зарядка для смартфона.

Dongfeng

Dongfeng

Для «средней» комплектации Premuim заявлены уже восемь подушек безопасности и шесть динамиков аудиосистемы, адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов.

У топового Shine Max Luxury есть камеры кругового обзора с высоким разрешением, 12 ультразвуковых радаров и пять радаров миллиметрового диапазона, которые контролируют обстановку вокруг автомобиля в радиусе 200 метров. Кроме этого, самому дорогому седану в гамме положена система мониторинга слепых зон, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, а также парковочные датчики.