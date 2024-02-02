Tesla отзывает более 2 млн автомобилей

Компания Tesla отзывает 2,2 миллиона автомобилей из-за мелкого размера шрифта на сигнальных индикаторах. Об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), пишет Reuters.

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По данным издания, отзыв машин станет крупнейшим и будет касаться автомобилей, произведенных с 2012 года, в том числе Model S, Model X и Model Y. Также будут отозваны Model 3 (2017-2023 годов) и Cybertruck 2024 года выпуска.

«Сигнальные индикаторы с маленьким размером шрифта могут затруднить чтение важной информации о безопасности на приборной панели, увеличивая риск аварии», - заявили в NHTSA.

Регулятор также отметил, что Tesla начала бесплатно выпускать обновление программного обеспечения для устранения проблемы.