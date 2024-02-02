Tesla отзывает более 2 млн автомобилей
Компания Tesla отзывает 2,2 миллиона автомобилей из-за мелкого размера шрифта на сигнальных индикаторах. Об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), пишет Reuters.
По данным издания, отзыв машин станет крупнейшим и будет касаться автомобилей, произведенных с 2012 года, в том числе Model S, Model X и Model Y. Также будут отозваны Model 3 (2017-2023 годов) и Cybertruck 2024 года выпуска.
«Сигнальные индикаторы с маленьким размером шрифта могут затруднить чтение важной информации о безопасности на приборной панели, увеличивая риск аварии», - заявили в NHTSA.
Регулятор также отметил, что Tesla начала бесплатно выпускать обновление программного обеспечения для устранения проблемы.
Напомним, что за 2023 год автопроизводители отозвали в России 266 814 машин из-за необходимости дооснастить авто или устранить неисправности. Самой масштабной стала сервисная кампания АвтоВАЗа, которая распространилась на 79 548 автомобилей Lada Granta, Niva Legend и Travel. Авто дооснащали устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемым к системе ЭРА-ГЛОНАСС.