Водителям с долгами могут запретить управлять автомобилем

Водителям с долгами хотят запретить управлять автомобилем с 3 февраля 2024 года
Стало известно о возможном запрете на управление транспортным средством. Решение может коснуться огромного количества автовладельцев. Согласно рассматриваемому предложению, судебные приставы могут наложить ограничение на управление задолжниками транспортными средствами.
Сейчас ведомство активно контролирует оплату задолженности гражданами, а соответственно принимает меры для того, чтобы все долги своевременно были погашены. Однако судебные приставы не имеют прямого права лишать водителя удостоверения.
Если у водителя будут выявлена задолженность, то его водительские права могут ограничить. Таким образом человек не сможет управлять вообще никаким транспортным средством. Решение об ограничении действия водительских прав будет применяться к гражданам, у который есть задолженность в размере 10 000 рублей и более. Основными причинами для ограничения водительских прав будут невыплата алиментов в течение длительного времени.