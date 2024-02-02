Водителям с долгами могут запретить управлять автомобилем

Сейчас ведомство активно контролирует оплату задолженности гражданами, а соответственно принимает меры для того, чтобы все долги своевременно были погашены. Однако судебные приставы не имеют прямого права лишать водителя удостоверения.

Если у водителя будут выявлена задолженность, то его водительские права могут ограничить. Таким образом человек не сможет управлять вообще никаким транспортным средством. Решение об ограничении действия водительских прав будет применяться к гражданам, у который есть задолженность в размере 10 000 рублей и более. Основными причинами для ограничения водительских прав будут невыплата алиментов в течение длительного времени.