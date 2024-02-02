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Водителям с долгами хотят запретить управлять автомобилем с 3 февраля 2024 года

Стало известно о возможном запрете на управление транспортным средством. Решение может коснуться огромного количества автовладельцев. Согласно рассматриваемому предложению, судебные приставы могут наложить ограничение на управление задолжниками транспортными средствами.

Водителям с долгами могут запретить управлять автомобилем
© РИА Новости

Сейчас ведомство активно контролирует оплату задолженности гражданами, а соответственно принимает меры для того, чтобы все долги своевременно были погашены. Однако судебные приставы не имеют прямого права лишать водителя удостоверения.

Если у водителя будут выявлена задолженность, то его водительские права могут ограничить. Таким образом человек не сможет управлять вообще никаким транспортным средством. Решение об ограничении действия водительских прав будет применяться к гражданам, у который есть задолженность в размере 10 000 рублей и более. Основными причинами для ограничения водительских прав будут невыплата алиментов в течение длительного времени.

Автоновости