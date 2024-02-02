В России с помощью ИИ создали новый антифриз

В пресс-службе компании из Калужской области Sintec Lubricants (входит в Sintec Group) и группы «Соллерс» сообщили о применении искусственного интеллекта при разработке охлаждающей жидкости. Новый продукт предназначен для использования в процессе гарантийного и сервисного обслуживания коммерческих автомобилей, передает ТАСС.

Так, Sintec Lubricants стали первым российским предприятием, которое сделало такой шаг.

Как уточняется, результаты эксперимента продемонстрировали, что искусственный интеллект позволяет создавать формуляции не менее точно, чем с участием только специалистов-технологов. При этом такой способ сокращает в несколько раз время на разработку, указали в компании.

Подчеркивается, что состав эффективно противодействует коррозии и позволяет надежно защитить двигатели коммерческих автомобилей Sollers, в том числе в условиях повышенных нагрузок. В пресс-службе указали на планы компании использовать практику применения искусственного интеллекта и для других разработок.

Sintec Group – один из крупнейших российских производителей моторных масел и смазочных материалов.