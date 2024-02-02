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В России с помощью ИИ создали новый антифриз

В пресс-службе компании из Калужской области Sintec Lubricants (входит в Sintec Group) и группы «Соллерс» сообщили о применении искусственного интеллекта при разработке охлаждающей жидкости. Новый продукт предназначен для использования в процессе гарантийного и сервисного обслуживания коммерческих автомобилей, передает ТАСС.

В России с помощью ИИ создали новый антифриз
© globallookpress.com

Так, Sintec Lubricants стали первым российским предприятием, которое сделало такой шаг.

Как уточняется, результаты эксперимента продемонстрировали, что искусственный интеллект позволяет создавать формуляции не менее точно, чем с участием только специалистов-технологов. При этом такой способ сокращает в несколько раз время на разработку, указали в компании.

Подчеркивается, что состав эффективно противодействует коррозии и позволяет надежно защитить двигатели коммерческих автомобилей Sollers, в том числе в условиях повышенных нагрузок. В пресс-службе указали на планы компании использовать практику применения искусственного интеллекта и для других разработок.

Sintec Group – один из крупнейших российских производителей моторных масел и смазочных материалов.

В прошлом году суммарный объем экспорта компании составил свыше 47 тыс. тонн моторных, гидравлических и трансмиссионных масел, охлаждающих и тормозных жидкостей, а также пластичных смазок.

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