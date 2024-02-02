Полицейские задержали пьяного чиновника Петербурга за маневры на сломанном авто

«Гражданина Борисенко заметили очевидцы, когда он исполнял загадочные маневры на своем автомобиле Volvo , после ДТП. Не смотря на заклинившее переднее колесо, он настойчиво пытался покинуть локацию. На заявку оперативно приехали инспекторы ДПС. Водитель был с явными признаками алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что руководитель Госавтоинспекции города Каменска-Уральского Алексей Морозов ушел в отставку после скандала с подставами на дорогах. Очевидец снял на видео одного и того же пешехода, который ходил туда-сюда по зебре, нажимая кнопку для включения зеленого сигнала. Когда для водителей загорался запрещающий сигнал светофора, некоторые водители не успевали затормозить и проезжали на красный. После этого находившиеся рядом автоинспекторы останавливали нарушителя и составляли административный протокол. После скандала Морозова отправили на пенсию.