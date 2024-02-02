«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам Lada Vesta Sportline за 2,3 млн рублей

Спортивные универсалы Lada Vesta SW Sportline поступили к дилерам «АвтоВАЗа» . Об этом сообщает сайт «За рулем».

Lada Vesta SW Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски и черную глянцевую крышу с «плавником».