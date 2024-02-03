Volvo объявила о прекращения финансирования Polestar

Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отмене финансирования своего подразделения Polestar, специализирующегося на электромобилях. Несмотря на то, что Volvo была одним из первых автопроизводителей, внедривших электрические автомобили, компания приняла решение сосредоточить свои ресурсы на разработке собственных электромобилей.

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Акции шведского автопроизводителя выросли более чем на 30% после объявления об этом решении. В настоящее время Volvo владеет 48% долей Polestar и рассматривает возможность передачи большего контроля за деятельностью этого производителя высококлассных электромобилей компании Geely Holding из Китая.