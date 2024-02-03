Volvo объявила о модернизации гибридных моделей авто

Volvo ускоряет развитие своего электромобильного портфеля и одновременно анонсирует глобальное обновление своих гибридных моделей в ближайшем будущем. Это касается как мягких, так и плагин-гибридов, включая популярные модели типа XC90, XC60, S90, V90, S60 и V60, планируя их модернизацию в последние годы этого десятилетия, пишет SPEEDME.RU.

В настоящее время компания готовится к запуску первого автомобиля, созданного на инновационной платформе SPA2 — это электрический SUV Volvo EX90, который должен выйти на глобальный рынок к 2025 году. К этому моменту текущая версия XC90 на платформе SPA1 завершит свой производственный цикл, начавшийся в 2018 году. На пресс-конференции, посвященной фиксации рекордной прибыли за 2023 год, Бьорн Аннвалл, главный операционный директор Volvo, подтвердил планы по обновлению моделей на платформе SPA1, подчеркивая намерение сохранить актуальность этих моделей на фоне перехода к полностью электрифицированному ассортименту к 2030 году.