Кроссовер Toyota Corolla Cross получил рестайлинг

Паркетнику освежат дизайн экстерьера, внутри тоже, скорее всего, будут обновки. Кроме того, на некоторых рынках могут заменить технику.

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Полноценный кроссовер Toyota Corolla Cross в строю с 2020 года, он построен на той же платформе GA-C, что и Короллы-легковушки (седан, универсал и хэтчбек). Мировой дебют состоялся в Таиланде, а теперь местное подразделение марки анонсировало рестайлинговый паркетник. Отметим, сегодня Corolla Cross является по-настоящему глобальной моделью, пятидверку продают практически во всех регионах присутствия Тойоты, причем внешность и оснащение варьируются в зависимости от рынка. То есть вовсе не факт, что в других странах SUV обновится так же.

Судя по тизерам, у таиландского кроссовера будет модернизированная оптика: у фар вроде бы прежняя форма, но диодная начинка – новая, как у Toyota Corolla Cross для Японии или Европы; также освежат «наполнение» задних фонарей. Кроме того, паркетник обзаведется новой радиаторной решеткой (опять же, в стиле модели для японского рынка), ну еще другими, вероятно, станут бамперы.

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Интерьер пока не засвечен. Предполагается, что внутри установят новую мультимедийную систему, плюс модель может получить иные материалы отделки. Также не исключено, что улучшат работу электронных ассистентов и пересмотрят состав комплектаций.

Некоторые азиатские профильные СМИ считают, что следом за японской версией чисто бензиновый таиландский паркетник Toyota Corolla Cross перейдет с атмосферника 1.8 (140 л.с.) на двухлитровый атмосферный же мотор (на родине марки он выдает 170 л.с.). Гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети), скорее всего, сохранит двигатель 1.8 мощностью 98 л.с., а вот отдача электромотора может вырасти (суммарная мощность дореформенной гибридной версии в Таиланде составляет 122 л.с.). В этой стране модель бывает только с передним приводом.