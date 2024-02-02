«Германия уничтожает свой автопром»: ждать ли «смерти» немецких концернов

Во время посещения выставки-форума на ВДНХ президент России Владимир Путин заявил, что Германия сейчас уничтожает свой автопром. Можно ли говорить о скорой «смерти» немецких концернов или пока рано делать такие выводы — в материале NEWS.ru.

Как обстоят дела с продажами у немецких автоконцернов

Германия всегда была одним из лидеров среди стран, где выпускается много автомобилей. Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Opel, BMW, Porsche — это немецкие марки. По итогам прошлого года у этих концернов нет никаких проблем в бизнесе.

В 2023-м Mercedes-Benz продал почти 2,5 млн автомобилей (с учетом минивэнов, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков), что на 1,5% больше, чем в 2022-м. Компания BMW установила рекорд: ее покупатели приобрели 2,56 млн машин, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Volkswagen AG реализовал суммарно 9,2 млн машин, что на 12% больше, чем в 2022-м.

По итогам третьего квартала 2023 года Mercedes-Benz Group AG получил чистую прибыль в размере 3,72 млрд евро, а BMW — 2,93 млрд евро. Согласно последним данным, продажи автомобилей в Европе увеличились на 13,9%, а в 2024-м еще могут вырасти на 2,5%. Это значит, что общее количество машин составит 10,7 млн.

Как меняется рынок автомобилей

В декабре прошлого года помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт» высказал мнение, что немецкие компании могут скоро пропасть с рынка. «Я не удивлюсь, если через 10 лет такие компании, как Mercedes-Benz и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями», — отметил Максим Орешкин.

По данным Automotive News, в 2023 году самой продаваемой моделью в Европе стала электрическая машина Tesla Model Y. А легенда немецкого автопрома — знаменитый Volkswagen Golf, который до 2021-го 14 лет подряд возглавлял рейтинг, — оказался лишь на седьмой строчке. Такие изменения связаны с отказом европейцев от традиционных бензиновых и дизельных двигателей и переходом на электромоторы.

Какие еще факторы негативно влияют на немецкий автопром

Последствия пандемии, кризис с производством полупроводников и отказ Германии от дешевого российского газа негативно сказались на немецком автопроме. Об этом свидетельствуют данные аналитиков из Deutsche Bank.

«В результате в период с 2020 по 2022 год в Германии было продано на 5,3 млн меньше автомобилей по сравнению с 2017–2019 годами, а производство снизилось на треть. Сокращение производства, вероятно, будет неизбежным», — сообщили эксперты.

Как отметили в Deutsche Bank, после отказа от российского газа немцы перешли на дорогой сжиженный, что привело к издержкам производства.

Какую роль на рынке играет Китай

Если раньше китайские компании выпускали в основном простые и дешевые машины, то сейчас ситуация резко изменилась. В КНР многие покупатели выбирают автомобили, которые производятся у них в стране, а не европейских марок. Чтобы конкурировать с китайцами, например, Volkswagen вынужден делать скидки: осенью прошлого года цена на электрический Volkswagen ID.4 снизилась с 193 900 юаней ($26 700) до 145 900 юаней ($20 100).

Генеральный директор немецкого концерна Томас Шефер уже признал, что компания не может соперничать с другими игроками рынка. «Из-за многих ранее существовавших структур, процессов и высоких затрат мы больше неконкурентоспособны», — сказал он.

Как автоконцерны Германии решают проблемы

В Volkswagen пытаются решить проблему разными способами. В 2023 году в рамках программы по экономии 10 млрд руководство концерна решило сократить персонал. Как заявил член совета по кадрам Volkswagen Гуннар Килиан, компания планирует досрочно отправлять офисных сотрудников на пенсию. По его словам, это не значит, что у их оставшихся коллег прибавится обязанностей. Килиан подчеркнул, что всем придется работать эффективнее.

Ждать ли конца немецкого автопрома

Как отметил автоэксперт Иван Зенкевич в разговоре с NEWS.ru, учитывая все проблемы автопрома Германии, нельзя забывать, что у компаний большой опыт производства автомобилей и большие возможности (в том числе и финансовые). Однако выпускать машины стало дороже, добавил он.

«Выросли цены на энергоносители, причем это касается не только автопрома, а компаний по производству металла, химической промышленности. В целом, я думаю, они это переживут. Россия для Volkswagen и BMW была хорошим рынком сбыта, но не главным», — считает автоэксперт.

Его коллеги полагают, что китайские автоконцерны все же могут стать серьезной угрозой для европейцев в будущем, хотя машины премиум-класса вряд ли заменят. «Если взять BMW, Audi или Mercedes-Benz, то никакой „китай“ там и рядом не валялся. Они могут что угодно рассказывать, какой они премиум делают. Но это не премиум, естественно. И люди, которые ездили на дорогих машинах, это понимают», — заключил автомобильный эксперт и редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин.