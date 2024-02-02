В Москве ищут директора автозавода на зарплату в миллион рублей

На нескольких популярных сайтах по подбору персонала появилось объявление о поиске управленца, на это обратил внимание портал Quto.ru. Согласно описанию, кандидат будет отвечать за стратегическое развитие, операционную деятельность и достижение поставленных целей компании. Одним из критериев отбора является наличие шестилетнего опыта работы на руководящих должностях.

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Перед новым директором автозавода поставлена задача увеличения производственных объёмов предприятия, сокращение нынешних издержек, а также строгое соблюдение стандартов качества. Кроме того, руководитель должен будет установить партнерские отношения с контрагентами, а также мотивировать персонал. После вычета налогов зарплата управленца составит миллион рублей в месяц.

Топ-менеджеру предстоит возглавить московское предприятие. Сегодня в столице производит машины только автозавод «Москвич». При этом в Московской области находится конвейер, на котором ранее выпускали модели Mercedes-Benz. В то же время не исключено, что в столице находится только головной офис работодателя.