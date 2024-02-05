Lancia показала новый Ypsilon без официальной презентации модели

Премьера нового поколения хэтчбека Lancia Ypsilon запланирована на февраль, но машину уже несколько раз видели на публике без камуфляжа — предсерийный прототип угоняли, а утопленную машину потом выручали спасатели. Видимо, этого итальянской марке показалось мало и она показала Edizione Limitata Cassina в официальном видеоролике. Но самое странное, что официальной презентации Lancia Ypsilon так и не было, а характеристики хэтчбека остаются неизвестными.
Экстерьер хэтчбека выполнен в стиле концепта Pu+Ra HPE, со «световой решеткой» и крупной надписью Lancai на чёрной глянцевой вставке на капоте — аналогичный элемент расположен и на дверце багажника. Три световые линии формируют Y-образную «чашу» для логотипа. Аналогичные Y-образные элементы есть в фарах (их образуют дневные ходовые огни), в фонарях (лежащие на боку элементы отсылают к культовой Lancia Stratos) и колёсных дисках.
На передней панели на разных уровнях установлены два экрана — цифровая панель приборов «утоплена» чуть глубже, в то время как экран мультимедийной системы напротив выдвинут вперед. Под ним расположен блок дефлекторов климатической системы и ряд физических переключателей, но при этом селектор коробки передач и кнопка запуска двигателя расположены на центральной консоли.
Также на центральной консоли можно заметить полукруглую площадку tavolino, что в переводе с итальянского означает «столик» — её разработали в сотрудничестве с мебельной фабрикой Cassina — со встроенной беспроводной зарядкой для смартфона и логотипом Cassina. Особенностью модели стала новая фирменная мультимедиа S.A.L.A, адаптированная для управления жестами или голосовыми командами.
Технические характеристики Lancia Ypsilon не раскрыты, но известно, что первой на рынок выйдет лимитированная версия Edizione Limitata Cassina тиражом — в честь года основания итальянского автопроизводителя — 1906 экземпляров. Все они будут электромобилями. Но платформа CMP/e-CMP, которая лежит в основе, позволяет делать в том числе и версии с двигателями внутреннего сгорания, и с гибридными силовыми установками, так что гамма модификаций будет расширяться. Но все подробности, включая технические характеристики, станут известны только после официального дебюта. Если он всё-таки состоится.