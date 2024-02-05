Lancia показала новый Ypsilon без официальной презентации модели

Премьера нового поколения хэтчбека Lancia Ypsilon запланирована на февраль, но машину уже несколько раз видели на публике без камуфляжа — предсерийный прототип угоняли, а утопленную машину потом выручали спасатели. Видимо, этого итальянской марке показалось мало и она показала Edizione Limitata Cassina в официальном видеоролике. Но самое странное, что официальной презентации Lancia Ypsilon так и не было, а характеристики хэтчбека остаются неизвестными.

© Мотор.ру

Экстерьер хэтчбека выполнен в стиле концепта Pu+Ra HPE, со «световой решеткой» и крупной надписью Lancai на чёрной глянцевой вставке на капоте — аналогичный элемент расположен и на дверце багажника. Три световые линии формируют Y-образную «чашу» для логотипа. Аналогичные Y-образные элементы есть в фарах (их образуют дневные ходовые огни), в фонарях (лежащие на боку элементы отсылают к культовой Lancia Stratos) и колёсных дисках.

На передней панели на разных уровнях установлены два экрана — цифровая панель приборов «утоплена» чуть глубже, в то время как экран мультимедийной системы напротив выдвинут вперед. Под ним расположен блок дефлекторов климатической системы и ряд физических переключателей, но при этом селектор коробки передач и кнопка запуска двигателя расположены на центральной консоли.

Также на центральной консоли можно заметить полукруглую площадку tavolino, что в переводе с итальянского означает «столик» — её разработали в сотрудничестве с мебельной фабрикой Cassina — со встроенной беспроводной зарядкой для смартфона и логотипом Cassina. Особенностью модели стала новая фирменная мультимедиа S.A.L.A, адаптированная для управления жестами или голосовыми командами.

Lancia

Lancia

Lancia

Lancia