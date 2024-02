Испанское имя в концерне Chrysler: как появилась и почему исчезла американская марка DeSoto

Начало

Вихри враждебные: не взлетевший Airflow

Машина, опередившая своё время, продавалась гораздо хуже, чем коробчатые сундуки на колёсах.

В случае с DeSoto оно получило название «Air-Foil» и собственный слоган «Видны только ночью» (англ. Out of Sight Except at Night). В 1946-м производство этих автомобилей возобновили, но они мало чем отличались от аналогичных Крайслеров и довоенной модели, разве что исчезли те самые фары, а отделка была более бедной. Предлагались две линейки – базовая DeLuxe и более дорогая Custom, в которой был и вариант с кузовом кабриолет.