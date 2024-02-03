Илон Маск объяснил, почему отзывает два миллиона автомобилей Tesla

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщило об отзыве Tesla более двух миллионов машин, произведенных за последние 11 лет.

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Дело в том, что американский предприниматель Илон Маск, владеющей компанией по производству Tesla, хочет заменить надпись на экране Cybertruck, ему не нравится слишком маленький шрифт на предупреждающих индикаторах.

"Это же буквально изменить несколько пикселей на экране в рамках обновления по беспроводной связи", - написал он в соцсети X (бывшая Twitter, запрещенная в России).