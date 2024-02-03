Автовладельцы назвали самые ненужные опции в машине

Самой ненужной опцией в автомобиле является электропривод багажника. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на проведенное исследование.

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Согласно опросу, 70% респондентов было бы проще всего отказаться от электропривода багажника. Это был самый популярный ответ. На втором месте находится система кругового обзора (около 60% участников исследования). Чуть меньше (58,4%) — уверены, что легко обошлись бы без обогрева руля.

Кроме того, в антирейтинге присутствуют система помощи при парковке (56,8%), круиз-контроль (56,7%), система помощи при трогании на подъеме (56,5%), адаптивные фары (55%), центральный подлокотник (54)%, иммобилайзер (51,4%) и обогрев форсунок стеклоомывателя (51,3%).

До этого эксперты каршеринг-сервиса Ситидрайв и аналитического агентства A2:Research узнали, что наиболее привлекательной функцией для водителей является автозапуск двигателя.