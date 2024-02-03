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В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин

Президент России Владимир Путин не пользуется иностранными автомобилями. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.

В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин
© РИА Новости

«Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», — сказал Денис Симонов.

Под гаражом он имел в виду автопарк, который находится во владении службы.

В сентябре 2023 года Владимир Путин анонсировал массовое производство отечественных автомобилей Aurus. Он подчеркнул, что автомобили подешевеют в два раза. Тогда же Путин поручил правительству РФ пересаживать чиновников на отечественные авто.

Автоновости
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