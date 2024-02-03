В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин

Президент России Владимир Путин не пользуется иностранными автомобилями. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.

«Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», — сказал Денис Симонов.

Под гаражом он имел в виду автопарк, который находится во владении службы.