В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин
Президент России Владимир Путин не пользуется иностранными автомобилями. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.
«Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», — сказал Денис Симонов.
Под гаражом он имел в виду автопарк, который находится во владении службы.
В сентябре 2023 года Владимир Путин анонсировал массовое производство отечественных автомобилей Aurus. Он подчеркнул, что автомобили подешевеют в два раза. Тогда же Путин поручил правительству РФ пересаживать чиновников на отечественные авто.