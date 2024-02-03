Электросамокаты не нужно будет ставить на учет

Комитет Госдумы по транспорту не поддержал законопроект о госрегистрации электросамокатов с получением номеров по аналогии с авто и мотоциклами.

С такой инициативой ранее выступила группа депутатов партии Справедливая Россия - За правду. По их мнению, такая мера позволит отследить арендованный СИМ в случае аварии или нарушения.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на зампреда комитета по транспорту Павла Федяева, поднятый авторами вопрос актуален, но одним законопроектом его не решить. Правительство в прошлом году утвердило «дорожную карту» по регулированию СИМ, в рамках которой будут меняться нормативные акты, в том числе Административный Кодекс и Правила дорожного движения.