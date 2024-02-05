Купе BMW M2 сделали мощнее и украсили голубыми наклейками

Тюнинг-ателье Manhart, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, представило свою очередную работу. В этот раз компания не стала изменять своей традиции и взялась за доработку BMW, причём в руки немецких тюнеров попал компактный спорткар M2 последнего поколения G87. Традиционной программы модернизации хватило для того, чтобы существенно повысить мощность двигателя и нарастить потенциал популярной модели. А заодно немцы слегка доработали внешность купе.

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Заводской вариант BMW M2 подразумевает наличие под капотом 3,0-литрового бензинового турбомотора мощностью 460 лошадиных сил и 550 Нм, но после вмешательства специалистов Manhart эти параметры увеличиваются до 560 сил и 650 Нм.

Добиться такой отдачи позволяет блок управления Manhart MHtronik и спортивная выхлопная система. Визуально MH2 560 выделяется чёрным кузовом с традиционными для ателье стикерами, но на сей раз они не золотистые, а голубые.

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart