Появились подробности о кроссовере Chevrolet Equinox 2025 года

Модель Chevrolet Equinox прошла обновление и получила современный дизайн. В салоне автомобиля появился 11-дюймовый дисплей.

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На рынке в скором времени появится Chevrolet Equinox 4 поколения. Автомобиль получил более брутальный дизайн и модернизированный салон. Появилась и новая комплектация, которая получила наименование Activ. Среди особенностей Equinox 2025 модельного года - вертикальная передняя панель и квадратные колесные арки.

Передняя панель получила разделенную оптику и другую решетку радиатора. После обновления автомобиль имеет просторный кузов. В интерьере используются новые дизайнерские элементы. В задней части кузова появился габаритный спойлер и почти вертикальная дверь багажного отделения. Здесь же теперь есть датчик распознавания.

В новом поколении Chevrolet Equinox получил скрытую выхлопную систему и заднюю оптику, которая по стилю соответствует модели Traverse. Внешний вид автомобиля может отличаться в зависимости от комплектации. Так, начальный LT представлен с 17-дюймовыми колесными дисками и широкой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями. В версии RS используется уникальный бампер и решетка. Кроме того, в комплектации заявлены колеса на 20 дюймов.

Большим событием стал выход новой комплектации Activ. Она отличается внедорожным дизайном и колесными дисками на 17 дюймов. Среди других особенностей - сетчатая решетка радиатора, глянцевые черные вставки и белая крыша. Для такой комплектации заявлено уникальное оформление салона - с замшевыми вставками и высокими подголовниками.