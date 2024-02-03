Porsche увеличила запас хода и сократил время зарядки Taycan

После премьеры нового поколения кроссовера Porsche Macan, который со сменой генераций превратился в чистый электромобиль, немецкая марка готовит следующую новинку. Ей станет обновлённое семейство электромобилей Porsche Taycan, в которое войдут базовый седан, универсал Sport Turismo и его «внедорожная» модификация Cross Turismo. Накануне презентации модели компания раскрыла первую информацию о грядущей новинке. Особое внимание инженеры уделили запасу хода и времени зарядки батареи.

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Предсерийные прототипы, которые 12 журналистов испытали на маршруте из Лос-Анджелеса до Сан-Диего и обратно, продемонстрировали больший запас хода, а также более быструю и стабильную зарядку. В пробеге участвовали четыре Taycan и Taycan Cross Turismo, которые двигались по магистралям Южной Калифорнии с максимальной скоростью примерно 120 километров в час.

Все четыре Porsche имели опциональную батарею повышенной ёмкости Performance Battery Plus, а заезды проходили на 26-градусной жаре как посуху, так и в условиях дождя. В итоге Cross Turismo 4 с 21-дюймовыми дисками проехал без подзарядки 512 километров, Taycan Turbo на аналогичных колёсах преодолел 555 километров, Taycan 4S на 20-дюймовых колёсах — 552 километра, а базовый заднеприводный Taycan на 19-дюймовых дисках проехал ещё более впечатляющие 587 километров.

Porsche

Porsche