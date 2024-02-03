Ателье Irmscher взялось за тюнинг новой Opel Corsa

Немецкое тюнинг-ателье Irmscher, сделавшее себе имя на доработках автомобилей Opel, после ряда проектов на базе моделей других брендов вернулось к истокам и анонсировало программу доработок для компактного хэтчбека Corsa последнего поколения. Немецкие специалисты подготовили для автомобиля фирменный декор кузова и аксессуары для интерьера, а также вмешались в техническую часть — в отличие от прочих своих тюнинг-проектов. Правда, подробности о технике не раскрываются.

© Irmscher

В состав обвеса входят сплиттер на передний бампер, пороги, накладка на задний бампер и спойлер на крышу. В зависимости от пожеланий клиента можно выбрать два варианта порогов, отличающихся степенью агрессивности дизайна. Доработки интерьера сводятся к фирменным аксессуарам Irmscher.

Irmscher

Irmscher

Irmscher