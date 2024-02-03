В Госдуме предложили ужесточить наказание за неподчинение сотрудникам ГИБДД

Новый законопроект кардинально увеличивает штрафы для водителей, которые не остановились по требованию инспектора ГИБДД или нарушили правила перевозки грузов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается повысить размер административного штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25. КоАП РФ, увеличив его размеры с диапазона "от пятисот до восьмисот рублей" до диапазона "от семи до десяти тысяч рублей"», — сказано в пояснительной записке.

За повторное невыполнение требования об остановке транспортного средства будут лишать водительских прав на срок до 6 месяцев.

Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время водители все чаще игнорируют требования инспекторов остановить автомобиль. При этом существующие штрафы «несоизмеримы с общественной опасностью» и «не являются сдерживающим фактором».

Также законопроект увеличивает штраф за нарушение правил перевозки грузов с 500 рублей до 100 000 рублей.