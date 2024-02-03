На заводе АвтоВАЗа заметили китайский седан на французском шасси

Телеграм-канал «Автопоток» поделился фотографиями четырёхдверки Aeolus Yixuan (Shine). Снимки сделаны на заводе «Санкт Петербург», который принадлежит Lada. По данным инсайдеров, автомобиль изучают на АвтоВАЗе, в перспективе «бюджетник» Dongfeng может выйти на наш рынок под маркой XCITE. Первенец бренда — XCITE X-Cross 7 — переименованный Chery Tiggo 7 Pro.

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Dongfeng Aeolus Shine, который запечатлели на бывшем заводе Nissan — седан образца 2023 года, но история модели началась в 2019-м. Китайцы воспользовались технологиями партнёра — концерна Peugeot-Citroen. Поэтому в основе бюджетного седана французская платформа CMP, знакомая по современным Peugeot, Citroen и Opel.

Интересно, что в объектив попала версия со «спортивным» пакетом: агрессивными бамперами, яркими тормозными суппортами и контрастной прострочкой в салоне. Речь идёт об однокласснике Omoda S5 GT от Dongfeng: длина седана 4,67 метра, под капотом 1,5-литровый турбомотор (197 сил, 300 Нм) в связке с 6-ступенчатым «роботом» Getrag. Под материнским брендом седан в России пока не появился, хотя такие планы есть.