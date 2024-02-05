Перечислены китайские автомобили, покинувшие российский рынок в январе 2024

Мы привыкли к тому, что чуть ли не каждую неделю в России появляются новые модели из КНР. Но существует и другая тенденция - старые экземпляры китайского автопрома покидают отечественный рынок. "Китайские автомобили" нашли машины, которые не пережили этот январь.

© Российская газета

Так, сильнее всех свою модельную линейку "расчистил" Changan. С его официального сайта пропали сразу три кроссовера - CS35 Plus, СS55 и CS75 FL. В итоге произошло сокращение модельного ряда бренда с 17 до 14.

Марка Haval удалила из ассортимента дизельную модификацию своего рамного внедорожника H9. Причину данного решения следует искать в приближении к массовому производству второго поколения модели.

Напомним, запуск новой генерации Haval H9 планируется на тульском заводе в мае. А его рыночный дебют должен состояться уже в августе.

Также пикап JAC T6 исчез с российского рынка. В скором времени его заменит новая модель с индексом T8. По механике и интерьеру такая машина соответствует Т6, но ее внешность будет позаимствована у T8 Pro.