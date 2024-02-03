Рамный внедорожник Tank 700 вышел на рынок, подешевев в 1,5 раза
В Поднебесной состоялась презентация «обычного» гибрида Hi4-T: такой «семисотый» доступен в двух комплектациях за 468 или 508 тысяч юаней (эквивалент 66-71 тысячи долларов). По сравнению с «приветственной» спецверсией с аэродинамическим обвесом цена снизилась на треть, ведь в ноябре прошлого года партию из 70 внедорожников Tank 700 продавали за 700 тысяч юаней (98 тысяч долларов)!
Без вычурного обвеса Tank 700 прибавил в проходимости: углы въезда/съезда увеличились до 38 градусов, глубина преодолеваемого брода возросла до 970 миллиметров. Диапазон регулировок пневмоподвески — 120 миллиметров. Новый внедорожник стал первенцем Great Wall на модернизированной платформе с многорычажной задней подвеской, адаптивными амортизаторами и размыкаемыми стабилизаторами поперечной устойчивости.
Пока «семисотый» продаётся только в виде гибрида: бензин-электрическая система состоит из 3,0-литрового V6 и электромотора, встроенного в 9-ступенчатый автомат. Пиковая отдача — 523 лошадиные силы и 850 Нм. В будущем Tank 700 может лишиться гибридного «довеска»: такой внедорожник уже сертифицирован. Салон тоже есть куда упрощать: сейчас у всех кресел есть подогрев, вентиляция и массаж, а спинка сидений второго ряда регулируется в диапазоне 141 градуса.
В настоящий момент Tank 700 почти на 40 процентов дороже базового Tank 500. Однако в будущем у флагманского внедорожника наверняка появятся более доступные версии, и цену удастся снизить до отметки 400 тысяч юаней (56 тысяч долларов). Самый оснащённый «пятисотый» стоит в Китае 395 тысяч юаней. Об экспортных перспективах Tank 700 не сообщается.