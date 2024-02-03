Все модели бренда Lamborghini распроданы до 2026 года

Реализация мечты Ферруччо Ламборгини о создании легендарного автопроизводителя, способного состязаться с Ferrari, преобразила Lamborghini в одного из лидеров автомобильной индустрии. Партнерство с Volkswagen Group способствовало расширению потенциала Lamborghini, увеличению его модельного ряда и масштабов производства, обеспечивая компании впечатляющий рост и устойчивость к экономическим потрясениям.

Люксовые автобренды сегодня сталкиваются с выбором между поддержанием эксклюзивности через ограниченный выпуск и стремлением к увеличению прибыли за счет расширения производства. В 2023 году Lamborghini установила новый рекорд продаж, реализовав на рынке свыше 10 000 автомобилей, в том числе свой первый плагин-гибрид, пишет 32CARS.RU.