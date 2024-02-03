Все модели бренда Lamborghini распроданы до 2026 года
Реализация мечты Ферруччо Ламборгини о создании легендарного автопроизводителя, способного состязаться с Ferrari, преобразила Lamborghini в одного из лидеров автомобильной индустрии. Партнерство с Volkswagen Group способствовало расширению потенциала Lamborghini, увеличению его модельного ряда и масштабов производства, обеспечивая компании впечатляющий рост и устойчивость к экономическим потрясениям.
Люксовые автобренды сегодня сталкиваются с выбором между поддержанием эксклюзивности через ограниченный выпуск и стремлением к увеличению прибыли за счет расширения производства. В 2023 году Lamborghini установила новый рекорд продаж, реализовав на рынке свыше 10 000 автомобилей, в том числе свой первый плагин-гибрид, пишет 32CARS.RU.
Модель Revuelto стала вехой для Lamborghini, открыв новую страницу электрификации, которая не повлияла на уровень продаж. На переднем крае продаж остается Lamborghini Urus, подчеркивая стабильный спрос на продукцию бренда. В данный момент все автомобили Lamborghini распроданы до 2026 года, демонстрируя, что экономические колебания, такие как рецессии и инфляция, не влияют на преданность и спрос ее клиентов.