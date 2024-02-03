BYD раскрыл внешность и салон самого дешевого кроссовера

Пресс-служба марки поделилась фотографиями Yuan UP — компактной модели, которая должна стать очередным бестселлером авторынка КНР. По предварительным данным, новинку BYD предложат с передним приводом, двумя вариантами электромоторов и тяговых батарей, стартовую цену постараются удержать на уровне 80-100 тысяч юаней (11-14 тысяч долларов). Подробности ждут в марте

© BYD

BYD Yuan UP — одноклассник Hyundai Creta и Kia Seltos. Длина/ширина/высота модели равны соответственно 4310/1830/1675 миллиметрам, колёсная база — 2620 миллиметров. Ожидаются только электрические силовые установки с двигателями на 95 или 177 лошадиных сил. Заявлены батареи CATL ёмкостью 32 или 45 киловатт-часов. Ожидаемый запас хода — от 301 до 401 километра (CLTC).

BYD

BYD

BYD

BYD

Внешность типичная для современных моделей BYD: эпатажа минимум, консервативный дизайн экстерьера и интерьера. По салону Yuan UP ближе всего к Song L, хотя архитектура с виртуальной «приборкой» без козырька, отдельно стоящим широкоформатным тачскрином и селектором на центральном тоннеле общая для целой гаммы BYD.

BYD

В настоящий момент самым доступным кроссовером BYD является Yuan Pro за 96 тысяч юаней, но морально эта модель устарела. Если новый кроссовер действительно будет стоить дешевле 100 тысяч юаней, то разница в цене между соразмерными бензиновыми и электрическими моделями сократится до нуля. К примеру, тот же Kia Seltos без учёта скидок стоит от 110 до 160 тысяч юаней (эквивалент 15,5-22,5 тысячи долларов).