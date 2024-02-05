Ижевская Lada Largus стала на шаг ближе к серийному производству

С инспекцией хода работ проекта по релокации производства Lada Largus на "Лада Ижевск" приезжал исполнительный вице-президент по производству АО "АвтоВАЗ" Михаил Рябов. Ему продемонстрировали первый кузов, изготовленный из узлов ижевского завода.

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Отмечается, что проект ведётся в соответствии с графиком, поэтому старт серийного производства Lada Largus состоится в мае 2024 года. До конца года АвтоВАЗ выпустит примерно 50 000 автомобилей семейства.