Ижевская Lada Largus стала на шаг ближе к серийному производству

Lada Largus стал на шаг ближе к серийному производству
С инспекцией хода работ проекта по релокации производства Lada Largus на "Лада Ижевск" приезжал исполнительный вице-президент по производству АО "АвтоВАЗ" Михаил Рябов. Ему продемонстрировали первый кузов, изготовленный из узлов ижевского завода.
Отмечается, что проект ведётся в соответствии с графиком, поэтому старт серийного производства Lada Largus состоится в мае 2024 года. До конца года АвтоВАЗ выпустит примерно 50 000 автомобилей семейства.
Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ ведёт работу по улучшению комфорта третьего ряда сидений Lada Largus. Успеет ли завод воплотить пожелания клиентов к моменту серийного выпуска модели, неизвестно.