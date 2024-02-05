В России продают гиперкар Bugatti Divo за 1,12 млрд рублей
Автосалон из Иркутска выставил на продажу гиперкар Bugatti Divo за 1,12 млрд рублей, сообщает "Южный автомобиль". Правда, машина находится в Монако, а ее доставка покупателю займет три недели.
У Divo небольшой пробег - на его одометре всего 560 км, а выпущен он в 2021 году.
Bugatti Divo - купе ограниченной серии из 40 экземпляров. Автомобиль увидел свет летом 2018 года на закрытой презентации. Весь тираж в тот же вечер был распродан.
Построен Bugatti Divo на шасси и агрегатах Bugatti Chiron, но имеет полностью оригинальный облегченный на 35 кг кузов. Мощность его 8-литрового двигателя составляет 1500 л.с., максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 380 км/ч.
Ранее Bugatti подтвердила, что представит новый гиперкар в 2024 году. За последние два десятилетия французский производитель выпустил всего две модели. В 2005-м бренд показал Veyron, а в 2016-м марка представила Chiron. По предварительной информации, автомобиль сохранит двигатель внутреннего сгорания, однако станет гибридом. Кроме того, тираж новой машины может быть меньше 450 экземпляров.