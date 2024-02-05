В России продают гиперкар Bugatti Divo за 1,12 млрд рублей

Автосалон из Иркутска выставил на продажу гиперкар Bugatti Divo за 1,12 млрд рублей, сообщает "Южный автомобиль". Правда, машина находится в Монако, а ее доставка покупателю займет три недели.

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У Divo небольшой пробег - на его одометре всего 560 км, а выпущен он в 2021 году.

Bugatti Divo - купе ограниченной серии из 40 экземпляров. Автомобиль увидел свет летом 2018 года на закрытой презентации. Весь тираж в тот же вечер был распродан.

Построен Bugatti Divo на шасси и агрегатах Bugatti Chiron, но имеет полностью оригинальный облегченный на 35 кг кузов. Мощность его 8-литрового двигателя составляет 1500 л.с., максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 380 км/ч.