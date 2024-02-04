Культовый Plymouth Barracuda превратили в «Бургеромобиль»

Легендарное купе Plymouth Barracuda превратили в «Бургеромобиль» от McDonald’s. Ателье Sean Smith Designs, которое ранее построило эксклюзивный рестомод Buick Grand National Experimental для американского стендап-комика и актера Кевина Харта, а также сделало Dodge Charger для «Форсажа 9», представило свой новый проект. Заказчиком выступила известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, которая решила прорекламировать обновление своих фирменных гамбургеров необычным рестомодом на базе культового Plymouth Barracuda. Автомобиль назвали «Бургеркуда».

© Motor.ru

Рекламная кампания построена вокруг персонажа по имени Гамбурглер, в котором обыграно название блюда и стремление во что бы то ни стало похитить его из ресторана. Для погони за обновлённым гамбургером он намерен проехать США от побережья до побережья. Кражу бургеров должен помочь осуществить Burgercuda — специально построенный для рекламы Plymouth Barracuda образца 1970 года.

В красно-бело-чёрной цветовой гамме персонажа оформлен кузов и салон автомобиля. Также «Бургеркуда» получила шильдик McDonald's на решётке радиатора, логотип RBL на воздухозаборнике капота и номерном знаке (очевидно, вдохновлённый фирменной фразой Гамбурглера «Грабь, грабь!») и колпаки с надписью «Булочка с кунжутом». В салоне появились сиденья с чёрно-белыми полосами в стиле тюремной робы Гамбурглера.

McDonald’s

McDonald’s

McDonald’s

McDonald’s

McDonald’s

McDonald’s

McDonald’s