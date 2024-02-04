Maserati сделала из родстера MC20 Cielo уникальное «Произведение искусства». Запущенная Maserati программа персонализации автомобилей Fuoriserie пользуется большим спросом у клиентов, немалая часть которых заказывает у итальянского автопроизводителя эксклюзивное оформление своих моделей. Обычно персонализации подвергается спорткар Maserati MC20, но последним проектом заводской программы стал родстер Maserai MC20 Cielo, который получил многозначительное название Opera d'Arte, что переводится как «Произведение искусства».

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Источником вдохновения для дизайнеров стали работы художников в жанре геометрического абстракционизма, яркими представителями которого являются Казимир Малевич и Пит Мондриан. Основным цветом кузова стал тёмно-синий, который дополняют яркие разноцветные акценты и геометрические узоры.

Разноцветными сделаны даже колёса, а тормозные суппорта и фирменный трезубец Maserati выполнены кислотно-жёлтыми. Салон MC20 Cielo продолжает тему экстерьера. Сиденья обиты тёмно-синей кожей, которая сочетается с аналогичным материалом того же цвета на руле и передней панели, обшитых также и чёрной кожей.

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