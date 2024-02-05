Компьютер на колёсах: фургон Nissan Diesel ATP III из 1980-х с полноуправляемым шасси и гидравлическим полом

1980-е годы были периодом бурного экономического развития Японии, и логично, что этот рост также отразился на автомобильном секторе.

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В этот период семимильными шагами развивалась электроника, но также было создано множество концептуальных транспортных средств, включая грузовики.

Одним из них был концепт Nissan Diesel ATP III, который выглядел так, будто вышел из научно-фантастических фильмов того времени. Он был представлен на Токийском автосалоне 1987 года.

Carakoom

Это был третий грузовик, разработанный в рамках программы Nissan под названием ATP (Advanced Truck Projects). Городской фургон был рассчитан на грузоподъёмность 7,5 тонны.

Идея, лежавшая в основе ATP III, заключалась в том, чтобы спроектировать грузовик, в котором кузов визуально продолжал бы кабину, а общий дизайн должен отвечать современным принципам аэродинамики.

Для этого ATP III получил боковые юбки, заниженный бампер, кабину с увеличенной площадью остекления и колпаки на колеса.

Carakoom

Интерьер был еще более впечатляющим, поскольку напоминал каюту корабля. В оснащение входила даже такая интересная опция, как бортовой телефон.

Прямо на руле были сконцентрированы органы управления различными функциями, и одной из них была активация режима полноуправляемого шасси.

Да, у него была возможность активировать возможность поворота задних колёс для облегчения маневрирования. Эта система известна как «HICAS» и нашла своё применение на серийных легковых автомобилях марки.

Carakoom

У него также был элемент управления под названием «4WS Crab», который активировал задние колеса, чтобы они вращались в том же направлении, что и передние. Это заставляло грузовик двигаться по диагонали, как «краб».

Еще одна очень интересная особенность заключалась в том, что кузов имел специальный пол, состоявший из нескольких подвижных плит с гидравлическим приводом.

Эта система позволяла перемещать и разгружать товары, не заходя внутрь, по типу автоматической разгрузки. Кроме того, система идентифицировала товар по штрих-кодам, что позволило автоматически организовать загрузку.