Самарский губернатор пересел на Lada Aura и поделился впечатлениями

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пересел на новый автомобиль Lada Aura.

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"Неделю езжу, отличная машина!" - поделился своими впечатлениями губернатор на своей странице Вконтакте.

Как уже писала "РГ", в июне прошлого года новый седан бизнес-класса был представлен на ПМЭФ-2023. Позднее в ходе рабочей поездки в Самарскую область автомобиль оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Aura сделана на базе Lada Vesta, но получилась более просторной. У нее коробка-автомат и 1,8-литровый двигатель в 122 лошадиных силы. Модель прошла сертификацию, а серийное производство планируется запустить в сентябре.

Следует отметить, что самарский губернатор уже не впервые поддерживает продукцию тольяттинского предприятия личным примером. Кроме служебной Lada Aura, у Дмитрия Азарова имеется собственная Lada Vesta Sport. Он стал первым покупателем автомобиля в день официального старта продаж модели. На этой машине глава региона ездит не только по области, но и далеко за ее пределами.

Так, именно на ней во время ПМЭФ-2022 вместе с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым Дмитрий Азаров приехал на совещание по развитию автопрома под руководством главы государства.