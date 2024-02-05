Самарский губернатор пересел на Lada Aura и поделился впечатлениями

Самарский губернатор пересел на Lada Aura
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пересел на новый автомобиль Lada Aura.
"Неделю езжу, отличная машина!" - поделился своими впечатлениями губернатор на своей странице Вконтакте.
Как уже писала "РГ", в июне прошлого года новый седан бизнес-класса был представлен на ПМЭФ-2023. Позднее в ходе рабочей поездки в Самарскую область автомобиль оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Aura сделана на базе Lada Vesta, но получилась более просторной. У нее коробка-автомат и 1,8-литровый двигатель в 122 лошадиных силы. Модель прошла сертификацию, а серийное производство планируется запустить в сентябре.
Следует отметить, что самарский губернатор уже не впервые поддерживает продукцию тольяттинского предприятия личным примером. Кроме служебной Lada Aura, у Дмитрия Азарова имеется собственная Lada Vesta Sport. Он стал первым покупателем автомобиля в день официального старта продаж модели. На этой машине глава региона ездит не только по области, но и далеко за ее пределами.
Так, именно на ней во время ПМЭФ-2022 вместе с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым Дмитрий Азаров приехал на совещание по развитию автопрома под руководством главы государства.
Ряд инициатив самарского губернатора по поддержке российского автопрома впоследствии были приняты на федеральном уровне. Например, это предложение закупать только российские автомобили для органов власти, а также использовать их в такси и каршеринге.