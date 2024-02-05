Кассационный суд запретил грубить сотрудникам ГИБДД

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: МВД вправе подавать иски о защите чести и достоинства к авторам роликов в Сети, в которых граждане грубо и неуважительно разговаривают с сотрудниками ГАИ. На дороге вежливость - первое дело. С грубиянами можно судиться.

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Правовые позиции прозвучали в ходе рассмотрения конкретного дела. Житель Саратовской области, некий гражданин И., решил продемонстрировать в Сети свою "активную гражданскую позицию". А именно записать на видео якобы превышение власти сотрудником ГАИ.

Как рассказывается в материалах дела, как-то весной инспектор ДПС отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД МУ МВД России "Энгельсское" Саратовской области? старший лейтенант полиции К. находился на службе: обеспечивал перекрытие дороги в связи с праздником Пасхи. Около 03 часов 00 минут подъехал автомобиль ответчика. Гражданин И. не смог проехать дальше.

Дорога была перекрыта машиной сотрудников ГИБДД и машиной коммунальной службы. Инспектор ГАИ вежливо объяснил водителю, что происходит. В ответ гражданин И. достал телефон и заснял весь дальнейший разговор. Причем грубость исходила со стороны исключительно водителя: камера это зафиксировала точно.

Почему-то некоторые граждане, и не только водители, под гражданской позицией понимают вульгарность, хамство в адрес представителей власти и неуважение к законам. Так думать - ошибка. "Разоблачая" инспектора, водитель только себя выставлял недалеким и невоспитанным человеком. Таких у нас называют трамвайными хамами.

Ролик назывался "Клинические признаки у инспектора ДПС? / ДПСник "записался" в соседи". Вот прямые цитаты из речей ютубного "правдоруба": "Выйди, дай проехать!", "Упор лежа принять!", "Упор лежа принял сюда!", "Заявление принимай!", "Я говорю заявление принимай!", "Принимай заявление давай, хватит тут клоунадничать!", "Вы что, вы что клоунадничаете, инспектор!", "Вы меня, инспектор, инспектор не злите, пожалуйста!", "Вы прикалываетесь, что ли?", "Вы глухой?".

Как отвечал инспектор ГАИ? Спокойно. Как сказано в материалах дела, его "манера речи - сдержанная. Общение происходит в официальном регистре".

Таким образом, по логике "гражданского активиста", официальный разговор - это беспредел и клоунадничанье. А поведение самого гражданина - образец гражданской добродетели. Потому он призвал свою интернет-аудиторию подключиться к информационному давлению на полицию, мол, давно пора призвать ГАИ к порядку.

Опять дословные цитаты: "Ну, подали заявление, так что, ребят, делайте выводы, пишите комментарии про инспектора ДПС", "Вот так, ребята, вот такие инспектора такие, за каким-то одним столом", "Ребят, вот она провокация идет от инспекторов ДПС".

Высказывания в оскорбительной форме никак нельзя считать выражением личного мнения. Свои мысли надо выражать корректно

Для подобных граждан давно придумано слово, прекрасно их характеризующее. Неадекват. Однако возникает важный правовой вопрос: вышел ли неадекват за рамки своих гражданских прав?

Нижестоящие инстанции сочли, что нет, не вышел. Мол, человек выражал свое мнение. Законом у нас "гарантируется возможность беспрепятственно выражать свое мнение и убеждение по самым разным вопросам общественного, государственного и иного характера". Иными словами, право на мнение у человека есть, и это право неоспоримо.

Однако есть нюансы, о которых многие забывают: и граждане, и, как видим, некоторые судьи. Свобода слова не предполагает безответственности. Хамство не является формой выражения мысли. Грубостью человек лишь показывает свое отношение к чему-то или кому-то. А еще он показывает, что является хамом. При этом общество вполне может прожить без такой "ценной" информации.

Как указал кассационный суд, согласно заключению эксперта, автором ролика "применялась лексика, которая передавала экспрессию циничной оскорбительности, употреблялись лексемы, связанные с половой сферой". Нижестоящие суды были обязаны обратить внимание, что высказывания ответчика имели оскорбительную форму, унижают честь и достоинство инспектора.