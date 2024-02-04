УАЗ оснастил свои внедорожники улучшенными мостами
Конструкция ульяновских вездеходов стала долговечнее
Телеграм-канал «Автопоток» выяснил, что с 1 февраля на «Патриот», «Пикап» и полноприводные «Профи» устанавливают усовершенствованные передние мосты. Поменялись приводы, предохранительный клапан перенесен с кожуха полуоси в отливку картера, сам картер редуктора моста дополнительно уплотнён. Теперь попадание влаги в картер главной передачи исключено, и смазочные свойства масла будут сохраняться дольше.
Избыточное давление в переднем мосту снижено, а сам узел стал надёжнее. Новые мосты отливают силами двух подразделений УАЗа — «Автокомпонент» и «Техинструмент», под модернизированные компоненты изменилась оснастка. Похоже, на УАЗе постепенно начали внедрять изменения, которые станут частью программы рестайлинга «Патриота» и «Пикапа».
Обновлённое семейство внедорожников и пикапов дебютирует в этом году. Запланировано множество улучшений: появится связка турбодизеля и 6-ступенчатой «механики», изменится внешность, а в 2025 году на УАЗе вернутся подушки безопасности и автоматические коробки передач. Интересно, что первым двигатель на «тяжёлом» топливе получит грузовичок «Профи»: коммерческому транспорту дизель важен, чтобы сопернчать с «ГАЗелью».
Масштабное обновление УАЗов в 2024 году станет первым за восемь лет. В конце 2021 года на Ульяновском автозаводе закрыли все проекты, однако после введения санкций продукция российского завода оказалась востребована, а «Патриоты», «Пикапы» и «Профи» дождались реинжиниринга.