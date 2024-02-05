В подарок к BMW 1 Series Fashionista прилагается сумка Christian Louboutin

BMW выпускает версии "Fashionista" в Японии уже более десяти лет, начиная с 2013 года, вместе с предыдущим поколением 1 серии.

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Минивэн 2 серии Active Tourer и кроссовер X1 получили такие же специальные версии, ориентированные на женщин. В 2024 году в Японии еще одна модель Fashionista будет представлена для BMW 1 серии, всего за несколько месяцев до того, как F40 будет снят с производства.

Всего 300 экземпляров BMW 1 Series Fashionista будут собираться на базе 118i с автоматической коробкой передач. Покупатели могут выбрать красный (65 экземпляров) или белый (235 экземпляров) цвет кузова. В обоих случаях планки решетки радиатора оформлены одинаково: алюминиевая отделка вместо глянцевой черной.

Премиальный хэтчбек оснащен эксклюзивными 18" легкосплавными дисками (488 Style) с двухцветной отделкой. Чтобы сделать автомобиль достойным статуса ограниченной специальной серии, BMW Japan предоставляет для Fashionista варианты комплектации: круиз-контроль, камера заднего вида, подогрев передних сидений и тонированные стекла. Для автомобилей, окрашенных в цвет Mineral White, предлагается обивка из перфорированной кожи Dakota Leather Mocha/Black, а для автомобилей, окрашенных в красный цвет Melbourne Red, используется перфорированная кожа Dakota Leather Black/Black.