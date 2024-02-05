BMW M2 G87 показали в новом цвете Frozen Pure Grey Matte

После презентации нового M2 компания BMW столкнулась с одним из главных критических замечаний - ограниченным выбором цветов в палитре. Изначально было доступно всего пять оттенков, ни одного из них не было в каталоге Individual. Проблема была частично решена в прошлом году, когда премиум-бренд представил два матовых цвета - Frozen Pure Grey и Frozen Portimao Blue.

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В одном из первых видеороликов, демонстрирующих M2 G87 в цвете Individual, спортивное купе сочетает Frozen Pure Grey с черными колесами, красными тормозными суппортами и крышей из углеродного волокна. Оснащенный восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, заднеприводный автомобиль опционально оснащен передними ковшеобразными сидениями из углеродного волокна и черной кожанной обивкой. Так, как это автомобиль, построенный для рынка Великобритании - модель с правым рулем.

Несмотря на то, что M2 относительно недавно была офицаильно представлена (выход на рынок состоялся в апреле 2023), BMW уже готовится к обновлению модели. Согласно заявлению, сделанному в прошлом месяце боссом M Франком ван Милом, "пересмотр модели" запланирован на 2024 год. Предполагается, что одним из изменений станут дополнительные цветовые варианты, возможно, Twilight Purple и/или Grigio Telesto. Кроме того, BMW, предположительно, внесет некоторые изменения в двигатель.

По слухам, твин-турбо рядная шестерка получит здоровый прирост мощности в 20 лошадиных сил. Если источники, близкие к Мюнхену, точны, это означает, что 3,0-литровый агрегат получит мощность 473 л.с. Это изменение будет применено к стандартному M2, поскольку баварцы не заинтересованы в выпуске модели Competition. Но это не значит, что более горячий M2 исключен.