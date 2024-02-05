BMW представила новый X7 xDrive40d Poldo Dog Couture Edition для путешествий с питомцами

Компания BMW Italia в сотрудничестве с Poldo Dog Couture, которая специализируется на производстве одежды и аксессуаров для собак, представила эксклюзивную и инновационную версию BMW X7.

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Модель, выбранная для уникальной кастомизации - BMW xDrive40d сочетает индивидуальные решения для семейных путешествий вместе с домашними животными. BMW X7 xDrive40d Poldo Dog Couture Edition оснащен элегантным дорожным набором для собак, призванным обеспечить безопасность и комфорт четвероногих пассажиров.

Вдохновением для создания эксклюзивного издания послужил дизайн Росселлы Барбуто, креативного директора Poldo Dog Couture. В двухцветной отделке экстерьера автомобиля использованы черный цвет и эксклюзивная краска BMW Individual "Oxford Green. Особенностью интерьера стала эксклюзивная ручная отделка поверхностей из черного дерева, дополненная обивкой из алькантары.

BMW X7 xDrive40d Poldo Dog Couture Edition комплектуется дорожным набором для собак, который включает все необходимое: от ремня безопасности и стильного кожаного поводка и ошейника до удобной подушки на сидение и термофляги для свежей воды. В комплект также входят фарфоровые миски на подносе из черного дерева, гигиенические пакеты, салфетки и инновационный ионизатор от Luca Maffei, обеспечивающий приятное путешествие как для питомцев, так и для владельцев.