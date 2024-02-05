В России предложили оснастить в обязательном порядке все такси тревожной кнопкой

«К примеру, телефонные мошенники часто принуждают жертв уговорами и манипуляциями ездить на такси и снимать свои сбережения с банкоматов в разных концах городов. Случается, что жизни и здоровью самого шофёра может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир», — отметил Милонов.