Ограждения на американских трассах оказались не готовы к электромобилям
Электромобили (EV) могут представлять собой новую проблему для безопасности дорожного движения из-за их более тяжелого веса и иной динамики столкновений по сравнению с традиционными автомобилями, работающими на бензине.
Недавние краш-тесты, проведенные Университетом Небраски-Линкольна (UNL), вызывают опасения, что существующие ограждения могут быть не готовы к ним.
В испытаниях, спонсируемых Центром инженерных исследований и разработок армии США, участвовали пикап Rivian R1T 2022 года и седан Tesla Model 3 2018 года. Оба автомобиля легко пробили или обошли стандартную систему ограждений Midwest Guardrail System (MGS) на скорости движения по шоссе. Это подчеркивает потенциальную опасность для водителей и пассажиров при столкновении с электромобилями, если существующие ограждения не смогут их удержать.
Электромобили, как правило, на 20 50% тяжелее автомобилей с обычным двигателем, с более низким центром тяжести, что приводит к увеличению энергии удара при столкновении. UNL в сотрудничестве с различными партнерами активно исследует и разрабатывает дорожные барьеры нового поколения, которые могут безопасно выдерживать удары как электромобилей, так и традиционных транспортных средств. Для этого используются суперкомпьютерные симуляции и реальные краш-тесты для анализа и улучшения конструкции барьеров.