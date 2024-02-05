Ограждения на американских трассах оказались не готовы к электромобилям

Электромобили (EV) могут представлять собой новую проблему для безопасности дорожного движения из-за их более тяжелого веса и иной динамики столкновений по сравнению с традиционными автомобилями, работающими на бензине.

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Недавние краш-тесты, проведенные Университетом Небраски-Линкольна (UNL), вызывают опасения, что существующие ограждения могут быть не готовы к ним.

В испытаниях, спонсируемых Центром инженерных исследований и разработок армии США, участвовали пикап Rivian R1T 2022 года и седан Tesla Model 3 2018 года. Оба автомобиля легко пробили или обошли стандартную систему ограждений Midwest Guardrail System (MGS) на скорости движения по шоссе. Это подчеркивает потенциальную опасность для водителей и пассажиров при столкновении с электромобилями, если существующие ограждения не смогут их удержать.